Владивосток, , 05:45 — REGNUM В школах Владивостока устанавливают дополнительную систему безопасности — новая система контроля доступа защитит учебные учреждения от нежелательных гостей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Помимо тревожных кнопок и пунктов охраны в школах города устанавливают новую систему контроля доступа.

«Это электромеханические турникеты, преграждающие планки и валидаторы, а также сетевые контроллеры, управляющие несколькими точками доступа. Система позволяет контролировать режим входа в общеобразовательное учреждение по карте учащегося, мобильному телефону или брелоку», — пояснили специалисты.

Также в школах монтируют дополнительное видеонаблюдение — камеры объединены в единую систему для удаленного контроля за учебным учреждением.

Доставку карт учащихся ожидают в ближайшее время. Их раздадут школьникам. В качестве альтернативы карте дети смогут использовать брелоки, браслеты или специальное приложение. Карты будут служить не только для прохода в школу — ими можно будет расплатиться в школьной столовой и общественном транспорте.

Системы контроля доступа также начали устанавливать в школах Артема, Уссурийска и Находки.

Как сообщало ИА REGNUM, расстрел детей и сотрудников детского сада в Ульяновской области мало кого оставил равнодушным. Соцсети буквально бурлят. И в очередной раз чиновники обещают повысить уровень безопасности в детских учреждениях.