Омск, , 05:44 — REGNUM Более 14 тысяч жителей Омской области получат выплаты ко Дню Победы. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, на эти цели из областного бюджета выделено 40 млн рублей.

Ветераны ИА REGNUM

Деньги уже поступают на банковские счета получателей. Получающим выплаты через почту деньги принесёт почтальон вместе с пенсией.

Областные власти обещают, что каждый ветеран получит деньги до конца апреля. Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны выплатят по 5 тысяч рублей; вдовам участников Великой Отечественной войны – Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы – по 12 тысяч рублей; вдовам участников Великой Отечественной войны – по 3,5 тысячи рублей; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто – по 2,5 тысячи рублей; награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда» — по 2,5 тысячи рублей; труженикам тыла – по 2 тысячи рублей; сиротам Великой Отечественной войны – по 2 тысячи рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владимирской области ветераны Великой Отечественной войны получили региональные выплаты ко Дню Победы.

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