Омск, 28 апреля 2022, 05:44 — REGNUM Более 14 тысяч жителей Омской области получат выплаты ко Дню Победы. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, на эти цели из областного бюджета выделено 40 млн рублей.

Ветераны
Ветераны
ИА REGNUM

Деньги уже поступают на банковские счета получателей. Получающим выплаты через почту деньги принесёт почтальон вместе с пенсией.

Областные власти обещают, что каждый ветеран получит деньги до конца апреля. Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны выплатят по 5 тысяч рублей; вдовам участников Великой Отечественной войны – Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы – по 12 тысяч рублей; вдовам участников Великой Отечественной войны – по 3,5 тысячи рублей; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто – по 2,5 тысячи рублей; награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда» — по 2,5 тысячи рублей; труженикам тыла – по 2 тысячи рублей; сиротам Великой Отечественной войны – по 2 тысячи рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владимирской области ветераны Великой Отечественной войны получили региональные выплаты ко Дню Победы.

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