Токио, 28 апреля 2022, 05:36 — REGNUM Министр обороны Японии Нобуо Киси в начале мая посетит Вашингтон, где проведёт переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом со ссылкой на заявление Киси 28 апреля сообщает агентство Kyodo.
Визит главы японского оборонного ведомства в США начнётся с 3 мая.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе недельной поездки по странам Азии и Европы посетит пять стран — Индонезию, Вьетнам, Таиланд, Италию и Великобританию.
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