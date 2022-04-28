Токио, 28 апреля, 2022, 05:36 — ИА Регнум. Министр обороны Японии Нобуо Киси в начале мая посетит Вашингтон, где проведёт переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом со ссылкой на заявление Киси 28 апреля сообщает агентство Kyodo.

Mod.go.jp Нобуо Киси

Нобуо Киси «Я хотел бы продемонстрировать всем как внутри нашей страны, так и за её пределами крепость японско-американского сотрудничества».

Визит главы японского оборонного ведомства в США начнётся с 3 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе недельной поездки по странам Азии и Европы посетит пять стран — Индонезию, Вьетнам, Таиланд, Италию и Великобританию.

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