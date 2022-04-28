Министр обороны Японии в начале мая посетит Пентагон
Токио, 28 апреля, 2022, 05:36 — ИА Регнум. Министр обороны Японии Нобуо Киси в начале мая посетит Вашингтон, где проведёт переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом со ссылкой на заявление Киси 28 апреля сообщает агентство Kyodo.
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Нобуо Киси
«Я хотел бы продемонстрировать всем как внутри нашей страны, так и за её пределами крепость японско-американского сотрудничества».
Визит главы японского оборонного ведомства в США начнётся с 3 мая.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе недельной поездки по странам Азии и Европы посетит пять стран — Индонезию, Вьетнам, Таиланд, Италию и Великобританию.
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