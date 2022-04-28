Новосибирск, , 05:37 — REGNUM Степень защищённости информационных систем Новосибирской области сегодня достаточно высокая. Об этом на первой стратегической конференции «Импортонезависимость» заявил губернатор региона Андрей Травников.

Импортозамещение Www.ank72.ru/

«Наш новосибирский щит достаточно мощный и надёжный, и есть запасные варианты на случай каких-то чрезвычайных происшествий, например, кибер-атак. Так, у нас был опыт зимой, когда извне в самый тяжёлый период пытались обрушить медицинскую информационную систему Новосибирской области, — подчеркнул он. — Но я бы предложил смотреть на понятие «импортозамещение» более широко и не рассматривать это как сиюминутную узкую задачу преодоления тех ограничений, которые на нас свалились, а рассматривать его как дополнительные возможности повышения конкурентоспособности, в частности, нашей IТ-отрасли».

Он отметил, что в региона много компаний, которые уже разрабатывают собственное «железо», и более тридцати тысяч человек программистов в разных сферах и отраслях. Травников считает, что «импортозамещение для Новосибирской области – это повышение конкурентоспособности» и «сегодняшняя ситуация, с одной стороны, накладывает ограничения, с другой, даёт возможности, толчок к повышению конкурентоспособности через разумное импортозамещение».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля в Новосибирске стартовала первая стратегическая конференция «Импортонезависимость». В ней участвуют более 300 человек из более чем 70 регионов страны.

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