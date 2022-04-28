Бразилиа, 28 апреля, 2022, 05:28 — ИА Регнум. Новую разновидность штамма коронавируса «Омикрон» обнаружили эпидемиологи в Бразилии. Об этом сообщила 27 апреля газета Folha de S. Paulo.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным издания, специалисты выявили мутацию комбинированного варианта «Омикрона» BA.1 и BA.2, которая отсутствует в международной базе данных Gisaid.

Новая мутация коронавируса была обнаружена в биоматериале, который был взят для анализа у трёхлетнего ребёнка в городе Сан-Паулу в феврале. При этом эпидемиологи предупреждают, что пока рано говорить о появлении полноценной рекомбинации штамма «Омикрон», так как, по правилам, подобная мутация должна быть выявлена как минимум в пяти образцах биоматериала.

В настоящее время на территории Бразилии преобладает вариант ВА.2 штамма коронавируса «Омикрон». Именно этой разновидностью вируса инфицированы 70% заразившихся.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене в Бразилии режима ЧС, введённого в связи с пандемией коронавируса. По данным минздрава страны, 81% жителей сделали хотя бы одну прививку от коронавируса, полностью вакцинацию прошли 74% населения.