Куала-Лумпур, , 05:24 — REGNUM Спрос на поставки газа в мире, особенно в Европе, продолжает расти, однако малайзийская компания Petronas пока не способна его удовлетворить. Об этом сообщает газета The Star.

Газ в доме Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Компания производит максимум на сегодняшний день, но увеличение производства является трудной задачей, поскольку в последние годы Petronas сталкивалась с дефицитом инвестиций», — заявил глава департамента добычи нефтегазовой корпорации Адифа Зулкиффи.

Он отметил, что с европейских государств, Японии и Южной Кореи поступают запросы на увеличение поставок сжиженного природного газа. Однако пока компания не способна нарастить производство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры европейских государств заявили о намерениях отказаться от поставок российского газа. Отмечалось, что дефицит энергоносителей страны ЕС намерены восполнить за счет поиска альтернативных поставщиков голубого топлива.