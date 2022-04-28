Анастасия Степанова, 28 апреля 2022, 07:44 — REGNUM Пока Польша и некоторые западные страны, прикрываясь Украиной, придумывают, как ещё больше обобрать Россию и её граждан, украинские олигархи и их родня продолжают наколачивать капиталы в Москве и Крыму. Помимо использования фирм-номиналов, цепочек офшоров, в ход для прикрытия своего бизнес-интереса порой идут и родственные связи. Среди тех, кто может иметь такие интересы, оказался и фигурант списка «Forbes-Украина» Владимир Костельман. ИА REGNUM продолжает анализ активов бизнесменов Украины, имевших или имеющих до сих пор бизнес-интересы в России.

Петр Брандль. Богач. 1730
Петр Брандль. Богач. 1730

Напомним, 27 апреля 2022 года стало известно, что Польша призывает Евросоюз разрешить изъятие активов Банка России и граждан РФ в пользу Украины. Подобное мародёрство ранее поддержали в США, Канаде.

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До этого, в марте 2022 года, бывший комик, а ныне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о конфискации российской собственности «без какой-либо компенсации». Тот самый Зеленский, который через группу товарищей и офшоры имел отчисления от российской компании. Тот самый Зеленский, супруга которого имела (или имеет?) роскошную квартиру в Крыму. Судьба недвижимости до сих пор не известна.

«Вырастут доченьки, доченьки мои…» — о бизнесе Зеленского в России

Владимир Зеленский перепрятал свои активы в России?

Примечательно: среди соавторов закона была и Юлия Тимошенко. Нелишним будет напомнить, что среди зарабатывающих на российском рынке отметился и олигарх, бывший депутат Верховной рады Украины Константин Жеваго, которого называли спонсором Тимошенко. В России фирмы, аффилированные с Жеваго, активно осваивают фармацевтический рынок.

Юлия Тимошенко в Верховной раде Украины
Юлия Тимошенко в Верховной раде Украины
© Верховная рада Украины

Спонсор Тимошенко — украинский олигарх богатеет на продаже лекарств России?

Между тем анализ, проведённый ИА REGNUM, уже показал наличие бизнес-интересов в России как минимум у девяти украинских олигархов и их родни. Среди них немало бывших депутатов Верховной рады и бывших высокопоставленных чиновников на Украине.

Украинские олигархи зарабатывают в России и спонсируют ВСУ

Девятым в списке как раз и может оказаться Владимир Костельман.

Справка: 35-ю строчку в рейтинге «100 богатейших украинцев 2021» с состоянием $280 млн занимает представитель сферы розничной торговли Владимир Костельман. Как уточняет издание Forbes, предпринимателю принадлежало на дату составления рейтинга 51% Fozzy Group, которая включает почти 700 магазинов под брендами «Сільпо», «Фора», Trash, Ringoo, «Біла ромашка» и другие. Фигурирует он и как создатель рок‑группы «Гибкий Чаплинъ», в составе которой он сам и выступает. Некоторые открытые источники уточняют, что Костельман учился и жил в Тюмени (Россия).

Некоторое время назад РИА Новости сообщило, что мать олигарха Костельмана занимается недвижимостью «в Таганском районе Москвы, а отцу принадлежит гостиничный комплекс «Багира-2003» в Крыму».

Владимир Костельман
Владимир Костельман
Цитата из видео «Ремонт воды — 02. Миндалями (live 26.05.12)» пользователя burbuleykin

Родственные связи

Упомянутая ранее в ряде СМИ компания «Багира-2003» действительно существует. В ЕГРЮЛ она фигурирует с января 2003 года, прописана в Алуште, занимается деятельностью гостиниц и прочих мест для временного проживания. Уставный капитал — 8 646 891 рубль.

По адресу «прописки» фирмы в открытых источниках фигурирует отель «Багира»

С декабря 2021 года руководителем числится Илона Бугаенко — владелец ликвидируемой с апреля 2022 года компании по аудиту из Симферополя. Ранее фирмой руководил Олег Гриценко.

До 2018 года владельцем ООО «Багира-2003» был Владимир Михайлович Костельман, а с этой даты им стал Михаил Сергеевич Костельман, чьи данные совпадают с данными отца украинского олигарха.

Удивительное совпадение: именно в 2018 году миллиардер попал под действие российских санкций.

За 2020−2021 годы фирма «Багира-2003» получила выручку почти в 5 млн рублей и чистую прибыль — 302 тыс. рублей. В 2019 году за компанией в лизинг до 31 июля 2022 года также оформлен автомобиль Skoda Octavia.

Михаил Костельман в базе «Контур. Фокус» также фигурирует как бывший руководитель двух юрлиц — государственно-кооперативной ассоциации «Деловые партнёры», работавшей в Ямало-Ненецком автономном округе с декабря 1990 года по ноябрь 2014 года, и обанкроченного в 2015 году ОАО «Уренгойтрубопроводстрой» (ЯНАО). Последнее работало с 1993 года.

В базе «Контур. Фокус» владельцами ТОВ «ФОЗЗІ ГРУП» числятся Олег Сотников, Юрий Гнатенко, Роман Чигир и Владимир Костельман (он же и директор). Компания прописана в Киевской области. Тот же адрес прописки имеет целая группа активов.

Супермаркет в ТРЦ River Mall в Киеве
Супермаркет в ТРЦ River Mall в Киеве
(сс) AnatolyPm

Что касается Людмилы Костельман, чьи данные совпадают с данными матери украинского олигарха Костельмана, то в ЕГРЮЛ за нею в Москве с 2006 года зарегистрировано ИП с основным видом деятельности — аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом. При этом получала она ИНН в Ямало-Ненецком автономном округе.

Ранее Людмила Костельман также была владельцем московской компании «Нежин», которая работала с марта 2001 по октябрь 2017 года в Москве.

Справка: Владимир Костельман на старте создания своей Fozzy Group с партнёрами приобрели ряд предприятий, в том числе Нежинский комбинат, на котором выращивались огурцы. В группу позднее входило АО «Нежинский консервный комбинат» (овощная консервация под ТМ «Нежин»).

Руководил московской фирмой «Нежин» Валерий Фиров. Этот же гражданин был ранее руководителем ООО «Фоззи-Евро», что работало в Москве с 2002 по 2017 год. Он же совместно с Еленой Долидзе был совладельцем этого ООО.

Продукция Нежинского консервного комбината
Продукция Нежинского консервного комбината
Цитата из видео «Как производят Нежин. Ниженский Консервный Завод» пользователя LANET PRODUCTION

Фиров также был руководителем ЗАО «Фоззи-Евразия», что работало с 2000 по 2008 год. А учредителем этого ЗАО фигурировала всё та же Людмила Костельман.

Fozzy Group работает на Украине с 1997 года.

Все эти совпадения позволяют сделать вывод о возможных родственных связях российских бизнесменов с украинским олигархом Костельманом, группа которого ранее также имела сеть торговых магазинов в Крыму. В 2019 году, по данным СМИ, Костельман контролировал украинский банк «Восток».

ИА REGNUM продолжает анализ активов бизнесменов Украины, имевших или имеющих до сих пор бизнес-интересы в России.

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