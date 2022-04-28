Якутск, , 05:36 — REGNUM Верховный суд Якутии не обнаружил нарушений в действиях бывшего министра здравоохранения республики Людмилы Вербицкой. Вынесенный ей ранее оправдательный приговор подтверждён, сообщило ИА SakhaDay.

Людмила Вербицкая Yakut.er.ru

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В обвинительном заключении говорится, что Людмила Вербицкая поручила изменить конкурсную документацию закупки лечебного питания в пользу конкретного поставщика. Экс-министра обвиняли в злоупотреблении полномочиями и даче ложных показаний, она отрицала свою вину.

Людмила Вербицкая заявляла, что основанием для возбуждения в отношении неё уголовного дела стали показания одного человека, бывшего главного врача Республиканской больницы №2 Бориса Андреева, а поручил инициировать судебное разбирательство бывший заместитель прокурора республики Айдар Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, дело на заместителя министра здравоохранения Якутии Людмилы Вербицкой повторно поступило в суд в декабре 2021 года. Она была оправдана, но прокуратура повторно инициировала разбирательство.