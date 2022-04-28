Токио, 28 апреля 2022, 05:15 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе недельной поездки по странам Азии и Европы посетит пять стран — Индонезию, Вьетнам, Таиланд, Италию и Великобританию. Об этом генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно 28 апреля заявил на пресс-конференции в Токио.
Зарубежный вояж Кисиды предварительно был анонсирован 26 апреля.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Фумио Кисида в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал предоставить помощь киевскому режиму так быстро, как только это возможно.
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