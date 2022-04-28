Премьер-министр Японии отправляется в недельный зарубежный вояж
Токио, 28 апреля, 2022, 05:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе недельной поездки по странам Азии и Европы посетит пять стран — Индонезию, Вьетнам, Таиланд, Италию и Великобританию. Об этом генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно 28 апреля заявил на пресс-конференции в Токио.
Иван Шилов ИА REGNUM
Кисида Фумио. Премьер-министр Японии
«Премьер отправится в Индонезию, Вьетнам, Таиланд, Италию и Великобританию с 29 апреля по 6 мая».
Зарубежный вояж Кисиды предварительно был анонсирован 26 апреля.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Фумио Кисида в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал предоставить помощь киевскому режиму так быстро, как только это возможно.