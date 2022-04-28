Москва, , 05:12 — REGNUM Выпуск новых модернизированных банкнот просят отложить Центробанк российские банки. Об этом 28 апреля сообщает РИА Новости, ссылаясь на обращение Ассоциации банков России (АБР).

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Кредитные организации просят отложить выпуск новых банкнот до стабилизации ситуации в стране и урегулирования вопроса с поставкой и техническим обслуживанием банковского оборудования.

АБР поясняет, что в связи с действующими санкционными мерами, ряд зарубежных поставщиков банкоматов прекратили предоставление своих услуг на территории России. В частности, такое решение приняли Diebold Nixdorf и NCR, производители, доля техники которых в парке банкоматов России выше 60%.

Напомним, Банк России запланировал выпуск модернизированных банкнот в период с 2022 по 2025 год. Выпуск новых купюр номиналом 100 рублей планируется уже в текущем году, купюры номиналом 1000 и 5000 рублей будут выпущены в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, а самыми последними перевыпустят купюры номиналом 10 и 50 рублей, они увидят свет в 2025 году.

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