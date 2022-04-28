Владивосток, , 05:11 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравил с профессиональным праздником работников скорой медицинской помощи, отметив, что работать в ней могут только настоящие профессионалы, бесконечно преданные своему делу, умеющие не только лечить, но и сострадать, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

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«В трудную минуту вы первыми оказываетесь рядом, ваши знания, оперативность, внимательность позволяют спасти жизнь человека. Недаром говорят, что скорая медицинская помощь – всегда на передовой здравоохранения.

Уверен, что каждый из вас не раз слышал искренние слова благодарности от людей, которым вы помогли, кого вы спасли. Общество ценит ваш труд, а мы, со стороны правительства региона стремимся создать благоприятные условия для вашей работы. Только за прошлый год мы передали в медицинские учреждения более 70 автомобилей, 20 передадим в этом году. Поддерживаем молодых специалистов, выплачивая единовременные выплаты фельдшерам, компенсируем найм жилья ежемесячно, платим за наставничество тем, кто помогает молодым адаптироваться в профессии.

Хочу выразить особую благодарность сотрудникам, которые не один год проработали в структуре скорой медицинской помощи и сейчас щедро делятся своими знаниями и опытом, а также хочу пожелать молодым врачам энергии и увлеченности профессией», — сказал Олег Кожемяко.

Губернатор, благодаря за труд работников скорой помощи, пожелал им крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Магаданской области Сергей Носов поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником.