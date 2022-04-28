Пекин, , 04:58 — REGNUM По сообщению муниципального метеорологического бюро, в Пекине произошло резкое понижение температуры на 13 градусов по Цельсию за сутки что сопровождалось дождем и снегом в течение 27 апреля, сообщает агентство Синьхуа.

Ливень chiz50

Снег обрушился на горные районы в пригородах Пекина, при этом самая высокая дневная температура упала до 10,7 градуса по Цельсию с 23,2 градуса по Цельсию 26 апреля. Среднее количество осадков в Пекине составило 2,6 мм в период с 5:00 до 15:00 27 апреля.

По словам главного синоптика бюро Чжан Линна, холодный воздух с севера и ослабленное освещение из-за густых облаков были двумя основными причинами падения температуры. По прогнозам, с 28 по 29 апреля температура в Пекине будет медленно повышаться.