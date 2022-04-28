Якутск, , 05:05 — REGNUM В якутском круговом танце осуохае 27 апреля приняли участие более 100 тысяч жителей Якутии. Мероприятия были приурочены к 100-летию со дня образования якутской АССР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры региона.

Осуохай в Якутске окружная администрация Якутска

Читайте также: Владимир Путин поздравил Якутию с юбилеем

Поздравляли республику танцем в 36 муниципалитетах региона. Участвовали в осуохае в том числе известные люди республики — чиновники правительства Якутии, артисты, общественные деятели.

«История республики – это история динамичного развития. И всеобщий осуохай для нас сегодня – символ единения народов, населяющих нашу республику, нашего общего светлого будущего. Участие в осуохай в День республики приняли более 100 тысяч человек, из которых порядка 10 тысяч жители Якутска. От всей души поздравляю каждого жителя Якутии со столетием образования нашей республики. Сегодняшний день – это история отсчета нового 100-летия Якутии», — отметил министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов.

Как сообщало ИА REGNUM, создание Якутии президент России Владимир Путин назвал важной вехой в истории национально-государственного строительства страны. Глава государства считает, что республика добивается и будет продолжать добиваться достойных результатов.