Чанчунь, Китай, , 04:54 — REGNUM Чанчунь, столица провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, с 28 апреля постепенно отменит общегородской режим закрытого управления, сообщил городской штаб по профилактике и борьбе с эпидемиями, передает агентство Синьхуа.

Северо-восточный производственный центр и национальная сырьевая зерновая база Китая, возобновит нормальную жизнь и производство упорядоченным образом, сообщили в штаб-квартире.

Провинция Цзилинь сообщила о 51 подтвержденном локальном случае COVID-19 за 26 апреля, 46 из которых были зарегистрированы в городе Чанчунь. По данным комиссии здравоохранения провинции, еще 905 пациентов с COVID-19 в городе Чанчунь были выписаны из больниц после выздоровления в тот же день.

Во время последней вспышки в провинции Цзилинь было зарегистрировано более 60 000 случаев заболевания. Ранее регион ввел такие меры, как регулирование дорожного движения и управление закрытыми дорогами в городах Чанчунь и Цзилинь, чтобы эффективно обуздать передачу COVID-19.