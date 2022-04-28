Вашингтон, , 04:50 — REGNUM Власти Украины обратилась в США с просьбой предоставить ВСУ разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-1С Gray Eagle, оснащённые ракетами AGM-114 Hellfire. Об этом со ссылкой на украинское оборонное ведомство 27 апреля сообщает газета Politico.

Американский ударный БПЛА MQ-1 Predator

По её данным, в настоящее время Киев «ждёт положительного результата» своего запроса.

Издание отмечает, что в связи с существующими в США строгими ограничениями на поставки ударных БПЛА, запросы на их передачу даже таким партнёрам США, как Катар и Индонезия, в своё время были отклонены. Это вызывает «большие сомнения» в поставке этих БПЛА Украине. Также вызывает вопросы способность украинских военных эффективно их использовать.

Газета не смогла получить по этому вопросу комментарий пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

MQ-1С Gray Eagle является модификацией БПЛА MQ-1 Predator с увеличенной дальностью полёта.

Как сообщало ИА REGNUM, военная помощь, которая выделяется Соединёнными Штатами Украине, включает более 700 барражирующих снарядов Switchblade, 90 гаубиц и 16 вертолётов Ми-17.

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