Сеул, 28 апреля, 2022, 04:49 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 57 464 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Из них всего 21 зараженных прибыл в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает, что заболеваемость COVID-19 в Южной Корее продолжает снижаться. В частности, накануне в республике выявили 76 787 носителей SARS-CoV-2. Также продолжает снижаться и число пациентов, которые находятся в критическом состоянии.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло17 144 065. Также за минувшие сутки в стране скончались 122 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 22 588 человек.