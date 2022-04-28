Пекин, , 04:47 — REGNUM Китай заявил, что поддержит Нинся-Хуэйский автономный район в создании пилотной зоны для защиты окружающей среды и качественного развития бассейна реки Хуанхэ, сообщает агентство Синьхуа.

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Госсовет КНР выступил с заявлением, в котором призвал принимать во внимание водные ресурсы при управлении городом, землей, людьми и производством, неуклонно следуя по пути экологически чистого и низкоуглеродного развития.

Требуется напряженная работа для решения экологических проблем, сохранения и контроля водных ресурсов, а также защиты и восстановления экосистем, при этом, согласно заявлению, достигнут значительный прогресс в защите реки Хуанхэ.

В прошлом году китайские власти опубликовали план по улучшению сохранения и использования водных ресурсов в бассейне реки Хуанхэ в рамках усилий страны по защите окружающей среды и качественному развитию региона.

Согласно плану, к 2025 году потребление воды на 10 000 юаней (около $1570) ВВП в бассейне реки Хуанхэ должно быть ограничено уровнем ниже 47 кубических метров, что на 16% ниже уровня 2020 года.