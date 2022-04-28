Пекин, , 04:44 — REGNUM Общая протяженность сети автомобильных дорог Китая достигла 5,28 млн км, сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Сотрудник Министерства транспорта Китая Чжоу Жунфэн подчеркнул важность усиления технического обслуживания и управления автомагистралями, поскольку шоссе является одним из наиболее широко используемых транспортных средств с самым широким покрытием и наибольшим количеством пассажиров.

Китай создал национальную сеть автомобильных дорог, состоящую из скоростных автомагистралей, магистральных дорог и сельских дорог. По данным министерства, в последние годы на содержание автомобильных дорог и устранение угроз безопасности на дорогах было направлено в общей сложности 1,29 трлн юаней (около $196,7 млрд).

В период 14-й Пятилетки (2021-2025) страна намерена усилить техническое обслуживание и управление автомагистралями. По словам Чжоу, будут предприняты усилия для ремонта ветхих и старых автомобильных мостов и тоннелей, ускорения строительства станций зарядки и замены аккумуляторов, а также улучшения электронных услуг по взиманию платы за проезд.