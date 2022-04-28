Пекин, 28 апреля, 2022, 04:44 — ИА Регнум. Общая протяженность сети автомобильных дорог Китая достигла 5,28 млн км, сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Сотрудник Министерства транспорта Китая Чжоу Жунфэн подчеркнул важность усиления технического обслуживания и управления автомагистралями, поскольку шоссе является одним из наиболее широко используемых транспортных средств с самым широким покрытием и наибольшим количеством пассажиров.

Китай создал национальную сеть автомобильных дорог, состоящую из скоростных автомагистралей, магистральных дорог и сельских дорог. По данным министерства, в последние годы на содержание автомобильных дорог и устранение угроз безопасности на дорогах было направлено в общей сложности 1,29 трлн юаней (около $196,7 млрд).

В период 14-й Пятилетки (2021-2025) страна намерена усилить техническое обслуживание и управление автомагистралями. По словам Чжоу, будут предприняты усилия для ремонта ветхих и старых автомобильных мостов и тоннелей, ускорения строительства станций зарядки и замены аккумуляторов, а также улучшения электронных услуг по взиманию платы за проезд.