Гуандун, Китай, 28 апреля, 2022, 04:39 — ИА Регнум. Число зарубежных покупателей, зарегистрированных на недавно завершившейся 131-й сессии Китайской ярмарки импорта и экспорта, также известной как Кантонская ярмарка, достигло рекордного уровня в 536 000 человек из 228 стран и регионов мира, сообщает 25 апреля агентство Синьхуа.

yunzhi_design Провинция Гуандун. Китай

Выставка проходила онлайн 15 по 24 апреля в связи с пандемией COVID-19. Количество зарубежных покупателей, зарегистрированных на 131-й сессии, увеличилось на 48% по сравнению со 129-й сессией и на 41,8% по сравнению со 130-й сессией, сказал представитель ярмарки Сюй Бин.

Среди них 298 100 покупателей были из стран «Пояса и пути», что составляет более 55% от общего числа покупателей, в то время как 150 800 покупателей были из членов Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (RCEP), что составляет более 28%.

В Интернете было представлено более 3 млн экспонатов, в том числе 951 500 новых продуктов, установивших новые рекорды. За последние десять дней онлайн-выставочный зал посетили более 6,2 млн человек. В общей сложности экспонентами было выпущено 210 500 электронных визитных карточек, а зарубежные покупатели провели около 100 000 онлайн-переговоров.

Цифры показали, что китайский рынок остается привлекательным с точки зрения его устойчивого потенциала.

«Несмотря на сложную и тяжелую экономическую и торговую ситуацию, онлайн-система Кантонской ярмарки в этом году стала более стабильной и эффективной, предоставляя более качественные услуги, что получило широкую оценку экспонентов. Мероприятие внесло позитивный вклад в содействие развитию высококачественной торговли, поддержание стабильности промышленных и производственно-сбытовых цепочек, а также содействие восстановлению мировой экономики», — добавил Сюй.

С 1957 года ярмарка проводится два раза в год в южно-китайском городе Гуанчжоу с целью содействия глобальной торговле. Впервые она состоялась онлайн и оффлайн осенью прошлого года.