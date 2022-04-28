Магадан, , 05:01 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником.

Скорая помощь Mosgorzdrav.ru

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День работника скрой медицинской помощи учреждён в 2020 году.

На Колыме скорая помощь была создана в 1934 году. Начиналась её работа в двух небольших комнатках больничного барака.

Сегодня станция скорой медицинской помощи — это современное учреждение здравоохранения, где работают 192 медика.

«Все специалисты на вес золота. «Скоропомощники» — это особые люди. Специалисты, умеющие в экстренной ситуации собраться и быстро действовать. Они умеют принимать самостоятельно решения, не имея возможности получить консультацию коллеги. Работают в любом месте, будь то улица, подвал, квартира, магазин, и не важно, что в этот момент на полу ковровое покрытие или асфальт.

Знаем, что особенно тяжело было в период большого количества заболевших COVID-19. Наши медики первыми встречались с заболевшими, нагрузка была запредельная, валились с ног от усталости. Но коллектив выстоял достойно. Фельдшер Светлана Чепиль в 2020 году, работая в инфекционной бригаде, получила медаль «За жертвенное служение» общероссийского движения «Россия православная».

Сегодня всем сотрудникам скорой медицинской помощи хочу пожелать здоровья. Берегите себя – вы нам очень нужны», — написал в своём телеграм-канале Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии суд удовлетворил требования прокуратуры о закупке автомобилей скорой медицинской помощи.