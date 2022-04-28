Биробиджан, 28 апреля 2022, 04:57 — REGNUM Принято решение о дополнительном выделении Еврейской автономии 600 мн рублей. Эти средства направят на покупку двух флюорографов, ремонт учреждений образования, покупку новых автобусов и благоустройство Биробиджана, сообщил телеграм-канал полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
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Всего по линии «Единой субсидии» Еврейской автономии выделили уже более 3 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, на совещании с полпредом по социально-экономическому развитию ЕАО также было принято решение о повышении зарплат работникам учреждений здравоохранения области.