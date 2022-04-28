Биробиджан, 28 апреля, 2022, 04:57 — ИА Регнум. Принято решение о дополнительном выделении Еврейской автономии 600 мн рублей. Эти средства направят на покупку двух флюорографов, ремонт учреждений образования, покупку новых автобусов и благоустройство Биробиджана, сообщил телеграм-канал полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

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«Мы вчера на президиуме правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока определили, что на Еврейскую автономную область будет потрачено около 600 млн рублей из средств «Единой субсидии». Из этих денег, мы сейчас советовались с губернатором, он предлагает часть средств направить на приобретение двух флюорографов. Мы это предложение поддерживаем. То есть это тоже будет закуплено», — сказал Юрий Трутнев.

Всего по линии «Единой субсидии» Еврейской автономии выделили уже более 3 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на совещании с полпредом по социально-экономическому развитию ЕАО также было принято решение о повышении зарплат работникам учреждений здравоохранения области.