Москва, , 04:27 — REGNUM Возвращение в Россию для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества не планирует бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Об этом 28 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ближайшем окружении Чубайса.

Анатолий Чубайс Иван Шилов © ИА REGNUM

Дело о краже имущества на сумму 70 млн рублей рассматривается в Хамовническом суде города Москвы. Чубайс выступает потерпевшим по делу, основным фигурантом которого стал Илья Сучков, бывший деловой партнёр экс-главы «Роснано». Слушание по делу должно было состояться 27 апреля, но было перенесено судом из-за отсутствия потерпевшей стороны и одного из свидетелей.

Как пояснил источник из окружения Чубайса, экс-глава «Роснано» покинул Россию на частном самолёте и через Турцию вылетел в Италию, где у него есть собственность. Возвращаться в Россию ради дачи показаний в суде Чубайс не планирует.

Отмечается, что официальные представители Чубайса отказываются от любых комментариев касательно планов участия бывшего главы «Роснано» в судебном процессе и его позиции по данному вопросу. На вопросы о местонахождении Чубайса его представители отвечать отказываются.

Напомним, экс-глава «Роснано» покинул Россию в конце марта. Ранее ИА REGNUM сообщало о выходе Чубайса из совета директоров АФК «Система» (входил в него с июня 2020 года).

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