Биробиджан, 28 апреля 2022, 04:42 — REGNUM Медработники Еврейской автономной области будут получать больше за свой труд. Такое решение анонсировал полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщил телеграм-канал полпредства.
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Обещание повысить зарплаты сотрудникам больниц автономии было дано на совещании по социально-экономическому развитию ЕАО. Вопрос качества услуг здравоохранения в регионе является самым острым, констатировал полпред.
Он подчеркнул, что для повышения зарплат нужна будет нормативная база, её подготовка возложена на губернатора области Ростислава Гольдштейна и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года медработники Еврейской автономии рассказали представителям правительства региона, почему из областной системы здравоохранения массово увольняются врачи. Суть жалоб можно свести к двум пунктам: слишком большая нагрузка и неисполнение майских указов президента РФ в части зарплат.