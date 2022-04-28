Биробиджан, 28 апреля, 2022, 04:42 — ИА Регнум. Медработники Еврейской автономной области будут получать больше за свой труд. Такое решение анонсировал полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщил телеграм-канал полпредства.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Юрий Трутнев

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Обещание повысить зарплаты сотрудникам больниц автономии было дано на совещании по социально-экономическому развитию ЕАО. Вопрос качества услуг здравоохранения в регионе является самым острым, констатировал полпред.

«Мы с министерством финансов определились, что 500 млн рублей будет в этом году направлено на повышение уровня оплаты работников здравоохранения Еврейской области. Финансовое решение принято. Это очень важно. Мы сможем практически существенно поднять уровень оплаты труда для людей. Создать для них нормальные условия для работы», — отметил Юрий Трутнев.

Он подчеркнул, что для повышения зарплат нужна будет нормативная база, её подготовка возложена на губернатора области Ростислава Гольдштейна и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года медработники Еврейской автономии рассказали представителям правительства региона, почему из областной системы здравоохранения массово увольняются врачи. Суть жалоб можно свести к двум пунктам: слишком большая нагрузка и неисполнение майских указов президента РФ в части зарплат.