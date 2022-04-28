Бразилиа, , 04:17 — REGNUM В Бразилии число случаев заражения лихорадкой денге за три с половиной месяца текущего года в два раза превысило показатель аналогичного периода 2021 года. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения страны 27 апреля сообщает телеканал Globo.

Комары — переносчики лихорадки денге Trust.org

Согласно данным ведомства, в период со 2 января по 16 апреля 2022 года в стране выявили около 465 тысяч случаев денге, что на 104,5% больше, чем годом ранее. 131 заразившийся скончался, ещё 191 смерть, предположительно, связана с лихорадкой.

Отмечается, что наиболее угрожающей эпидемиологическая ситуация является в центральных и западных регионах западе страны. В частности, в городе Гояния, являющемся столицей штата Гояс, на 100 тыс. жителей приходится более 1,8 тыс. заражений, а в столице страны Бразилиа на 100 тыс. жителей приходится более 0,8 тыс. заражений.

Лихорадка денге является сезонным заболеванием, пик активности которого приходится на сезон дождей. В этом году во многих регионах Бразилии выпало больше осадков, чем ожидалось, что способствовало созданию благоприятной обстановки для появления очагов комаров-переносчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сингапуре с начала 2022 года зафиксировали приблизительно 5,5 тыс. фактов заболевания лихорадкой денге, что уже превысило число случаев за весь 2021 год — 5,2 тыс.

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