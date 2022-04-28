28 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили возвращение из США российского лётчика Константина Ярошенко на территорию России после его обмена на американского гражданина.

Артур Савин, , 07:47 — REGNUM Заявление официального представителя российского МИД Марии Захаровой о том, что США обменяли российского лётчика Константина Ярошенко на своего гражданина, студента Тревора Рауди Рида, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 28 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Николай Ярошенко. Заключённый. 1878

«Отлично! Теперь Виктора Бута осталось! Поймать бы этих наёмников в подземелье «Азовстали» — и дело в шляпе. Как расскажут всё, что нам интересно, затем следует их обменять на наших людей, запертых в США!» — поделился своим мнением Максим Н.

Многие пользователи были искренне рады узнать, что российский лётчик, долгие годы удерживавшийся в американской тюрьме, вернулся на Родину.

«Свершилось! Ура! Поздравляю родных и близких Константина!» — пишет Ольга Б.

«Господи, наконец-то! Сколько уже лет мы этого ждём! Надо и других российских граждан, посаженных в США по беспределу, вытаскивать», — считает Елена П.

Некоторые комментаторы отмечают, что пример Ярошенко демонстрирует всему миру террористическую сущность США.

«Бедный наш парень! Столько лет без суда и следствия! Американцы кого только так не арестовывали, без причин и в обход закона. Вот какое на самом деле самое террористическое государство в мире — мерзкие Соединённые Штаты Америки», — указывает Джайпур Х.

«Как хорошо, что наши люди начали возвращаться домой. Только жаль, что не всех уже сможем вернуть. Кого-то американцы просто зверски уничтожили», — отметила Злата Ч.

Виктор Бут — российский предприниматель, осуждённый в 2012 году в США на 25 лет тюрьмы (сс) Drug Enforcement Administration

Часть людей полагает, что Америка специально похищает российских граждан, чтобы впоследствии использовать их для обмена на своих шпионов.

«Схема Америки проста: похищают граждан России, а затем посылают своих шпионов в Россию. Если их агентов поймают, то обменивают на ими же похищенных граждан России. Закон американцам не писан», — пишет Радион Д.

«Да неужели? Наконец-то! Ярошенко крупно повезло, благодаря тому, что американцы соизволили забрать своего агента», — написал Валера М.

Ряд пользователей указывает на то, что американский гражданин, использованный для обмена, может быть далеко не таким уж и простым студентом.

«Разведчик этот Тревор, не иначе. А то чёрта с два американцы военного лётчика обменяли бы на простого смертного. Тут, очевидно, можно говорить об агентуре США, выявленной на территории Российской Федерации», — предполагает Тимур Т.

«Хороший обмен! Сто процентов нашего лётчика подставили. За столько лет американцы так и не сумели предоставить нам убедительные доказательства его причастности к чему-то там незаконному. Это акт давления на Россию был», — уверена Татьяна Б.

МИД РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто считают, что в ближайшем будущем мы сможем увидеть, как и другие российские граждане вернутся в Россию в результате обмена.

«Молодцы! Своих не бросаем! Даже спустя столько лет не опускаем руки, вытаскиваем российских граждан из американских застенков. Не то что Британия, которая бросила своих наемников, пойманных в Мариуполе», — подметил Даниил М.

Напомним, 27 апреля официальный представитель российского МИД Мария Захарова написала в своём Telegram-канале о том, что США обменяли российского лётчика Константина Ярошенко на своего гражданина, студента Тревора Рауди Рида. Ярошенко оказался за решёткой в США в 2010 году по обвинению в якобы транспортировке крупной партии кокаина. Американский же гражданин был осужден в России в 2019 году после нападения на сотрудников полиции.