Хабаровск, 28 апреля, 2022, 04:09 — ИА Регнум. Предприятия легкой промышленности Хабаровского края в новых экономических условиях продолжают развивать производство. Для того чтобы сделать работу отрасли эффективнее, производители планируют создать свою ассоциацию. Это позволит представлять общие интересы компаний, в том числе при работе с органами власти и институтами развития, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Бизнес-инкубатор в Комсомольске-на-Амуре

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Власти края заинтересованы в развитии местных производств и готовы оказывать поддержку предприятиям.

«В условиях повышенного спроса на продукцию отечественного производства ведется работа по продвижению продукции местных компаний на внутренний рынок. С предприятиями прорабатывается вопрос поставок текстильных изделий и одежды для нужд краевых учреждений. Потенциальными заказчиками выступают организации образования, культуры, здравоохранения края», – пояснил начальник отдела гражданских отраслей управления промышленности минпромторга региона Павел Коротеев.

Отмечается, что отрасль легкой промышленности региона готова к расширению рынков сбыта. На многих предприятиях создан полный цикл производства – от проработки идей швейных изделий до продаж потребителю. Продукция хабаровских компаний реализуется уже не только на Дальнем Востоке, но и выходит на федеральный рынок.

К примеру, одно из хабаровских предприятий производит чулочно-носочные изделия под собственной торговой маркой и на заказ. Продукция компании продается в магазинах по всей стране. Оборудование позволяет осуществлять полный технологический цикл производства: вязка заготовки, зашивание мыска, формовка носков, нанесение маркировки и упаковка продукции.

«География распространения очень большая – от Сахалина до Москвы. В месяц производим около 90 тыс. носков. Однако при увеличении спроса, готовы развернуть производство в несколько раз», — заявил технический директор производственной компании Григорий Казак.

Как сообщало ИА REGNUM, санкционная политика в отношении России вредит всем странам и не может быть объяснена иначе как политическим давлением.