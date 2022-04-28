София, , 04:10 — REGNUM Финансовую помощь от Евросоюза ожидают власти Польши для поддержки беженцев с Украины. Такое заявление сделал 27 апреля премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в интервью немецкой газете Bild.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Моравецкий рассказал о своей поездке во Львов и об оказании помощи раненым солдатам, а также о 2,5 млн беженцев, которым Польша, по его словам «открыла свои двери и сердца». Польский премьер-министр пояснил, что для лечения раненых солдат, и для заботы о беженцах стране нужны деньги, но пока Евросоюз не заплатил Польше «ни цента». Моравецкий напомнил о миграционном кризисе 2015 года, когда беженцев принимала Турция и ей оказывалась финансовая помощь со стороны Евросоюза.

«Мы хотим справедливого отношения: если Турция получила миллиардную поддержку во время последней волны беженцев, то я думаю, что мы тоже сейчас заслуживаем помощи ЕС», — отметил Моравецкий.

Начиная с 24 февраля в Польшу прибыли около 3 млн украинских беженцев. Из них в стране осталось, по оценкам польского МИД, около 1,5 млн. Власти Польши ввели с 16 марта регистрацию беженцев, оставшихся в Польше, им выдают индивидуальные идентификационные номера PESEL. С таким номером человек имеет право легально жить в Польше, работать, получать медпомощь, социальные пособия, отправить детей в местную школу или детсад. Таких номеров было выдано более миллиона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Болгарии на прием, размещение и первичную помощь переселенцам с Украины из государственного бюджета было выделено 10,5 млн левов ($5,66 млн).

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