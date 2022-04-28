28 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили намерение генсека ООН добиться от России возможности эвакуировать якобы мирных жителей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Елизавета Коробова, , 07:46 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерреш не заключали конкретных договоренностей по эвакуации мирных граждан с завода «Азовсталь» в Мариуполе, хотя такая тема действительно поднималась во время их встречи в Москве, вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 28 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Николай Кочергин. В небесах, на земле и на море (фрагмент). 1941

Следите за развитием событий в трансляции: ««Наступление продолжается»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

"Это с каких пор ООН стала защитником нацистов и террористов?» — интересуется Рафаэль И.

Многие пользователи пришли к выводу, что весь Запад так печётся о нацистах, засевших в «Азовстали», что складывается ощущение, что среди этих преступников находится кто-то, кому ни в коем случае нельзя попадать в руки российских военных.

«Видимо, там много европейских генералов скопилось в подвалах «Азовстали». Много могут рассказать лишнего про фашистскую сущность хозяев киевского режима», — предполагает Сергей Р.

«Вы только представьте, какой важный пёс там сидит в подвалах, что США привлекли аж генсека ООН, чтобы просить Россию дать эвакуацию для подземных бандеровцев. Мирняк ни ООН, ни тем более США не интересен», — уверен Vazuns T.

Некоторые комментаторы отмечают, что глава ООН очень переживает по поводу мирных жителей, которые якобы находятся в подвалах «Азовстали», но почему-то не задаётся вопросом, кто их там удерживает.

«Получается, что «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не выпустил мирных жителей по специально открытым для них коридорам. Это очередное доказательство того, что нацистам плевать на жизни граждан. Странно, что в ООН не видят этих преступных фактов», — подметила Айсылу Б.

Вид на «Азовсталь» Никита Тертьяков (с) ИА REGNUM

«Какие к чёрту мирные жители в подземельях «Азовстали»?! Что они там делают? Они заложники? Тогда Гуттерешу надо вместе с Россией осуществлять работу по уничтожению украинских террористов и освобождению мирных граждан», — поделился своим мнением Marsel M.

Часть людей полагает, что ООН не заботит тот ужас, который устроили бандеровцы для мирных жителей Украины, организация стремится вставить палки в колёса российской военной спецоперации.

«Какой смысл привлекать ООН, если они даже не предъявили обвинения Украине после ситуации в Краматорске?» — задаётся вопросом Эрмин Х.

«До мирных жителей ООН фиолетово. Если бы хотели спасти гражданских, то потребовали бы от Киева отпустить заложников. Им ни разу за восемь лет не пришло в голову приехать на Украину и обсудить судьбу мирных жителей Донбасса, которые подвергаются обстрелам со стороны украинских нацистов. Пекутся в ООН только о клопах из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), охраняющих подземелья «Азовстали». Потому что они нацисты — прихвостни США», — отмечает Сергей Г.

Ряд пользователей указывает на то, что ООН служит интересам США, а Соединённые Штаты не хотели бы, чтобы неонацисты, прячущиеся в подземельях «Азовстали», попали в плен и рассказали российским спецслужбам лишнего.

«ООН уже давно превратилась в проамериканскую марионетку. Таким организациям вообще ничего нельзя доверять, потому что они служат интересам США», — указывает Мишка С.

Джо Байден и Антониу Гутерреш (сс) The White House

Нашлись и те, кто предупреждают, что Россия не позволит неонацистам улизнуть от денацификации, устроенной им в рамках специальной военной операции на Украине.

«Если они полезут к нацистам, чтобы их спасать, мы и их всех там скопом огреем. Нечего ООН соваться туда, где они сами напакостили своим игнорированием нацизма на Украине», — считает Даниил М.

Напомним, 27 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в комментарии журналистам о том, что президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не заключали конкретных договоренностей по эвакуации мирных граждан с завода «Азовсталь» в Мариуполе, хотя такая тема действительно поднималась во время их встречи в Москве.