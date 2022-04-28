28 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили мнение главы Счётной палаты относительно тех проблем, которые ждут Россию в ближайшие полтора-два года.

Светлана Рыбина, , 07:48 — REGNUM Заявление главы Счётной палаты Российской Федерации Алексея Кудрина о том, что в ближайшие полтора-два года Россия будет жить в очень сложной ситуации, «поэтому важно оценить свои силы и ресурсы», стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 28 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Алексей Кудрин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«А благодаря кому у России такие проблемы? Не благодаря ли тебе, Кудрин? Не ты ли у нас экономику довёл до того, что любой чих — и ей уже плохо?» — обращается Мария Г.

Многие пользователи указали на то, что ожидать проблем на пути России к настоящему суверенитету и независимости от США стоило с самого начала, поэтому Кудрин не сказал для них ничего неожиданного.

«Никто и не говорил, что будет легко. Весь Запад во главе с США ставят палки в колёса. Будем терпеть. Готов жрать одну картошку, носить российские шмотки и кататься на российских машинах, но ради светлого будущего моих детей», — пишет Сергей З.

Некоторые комментаторы отмечают, что события в мире предрекают всем странам на планете большие трудности уже в ближайшем будущем, Россия в этом будет не одинока.

«Тяжело не только нам, а всем странам на планете. Причём нам будет тяжело только два года, а вот им, если мозги не включат, будет становиться тяжелее с каждым годом. Санкции и вводились в расчёте на шок системы и бурление плебса», — уверен Alexey K.

«Глобальная экономика диктует свои законы. Проблемы будут не только у нас, но и вообще у всех. США и Европу уже трясёт не на шутку», — подметил Ринат А.

Часть людей отмечают, что негативный прогноз Кудрина на деле является очень даже позитивным, потому что Россия, если верить главе Счётной палаты, выберется из кризиса раньше всех своих оппонентов.

«Ну то есть стабилизироваться Россия все же должна к 2024 году, получается. Это практически уже завтра. И чем же это плохо? Пока весь мир трещит по швам, у нас всё уже будет в порядке!» — предрекает Елена О.

Алексей Кудрин Дарья Драй © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что Кудрин, очевидно, ожидал, что российская экономика покажет себя с худшей стороны, но оказалась, что даже такая далёкая от идеала система сумела выкарабкаться из крайне непростой ситуации.

«Кудрину следует корректировать свои прогнозы. Мы уже на верный путь встали. Доллар стал намного ниже, чем был, да и в принципе наша экономика только крепнет с каждым днём! В конце года уже по 19—24 будет бакс, вот как пить дать!» — убеждён Brams V.

Нашлись и те, кто уверены, что прогноз Кудрина ничего общего не имеет с реальностью и призван посеять панику среди российского общества.

«Кудрину нечего верить, он где-то скрывался с начала специальной военной операции России на Украине! Интересно, где сейчас его семья? Не работает ли он уже против нашего государства?» — интересует Марина П.

«Кудрин — агент англосаксонской машины лжи. Цель этой психологической атаки на российский народ — переход от стремления к выстраиванию независимой от Запада российской экономики обратно к подчинению США и ЕС», — указывает Андрей К.

Напомним, 27 апреля глава Счётной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин заявил в ходе заседания президиума Совета законодателей о том, что в ближайшие полтора-два года Россия будет жить в очень сложной ситуации, «поэтому важно оценить свои силы и ресурсы».