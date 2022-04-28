Пекин, , 03:56 — REGNUM По данным главного регулятора интеллектуальной собственности Китая, за последние пять лет страна выдала более 2,53 млн патентов на изобретения, при этом среднегодовой темп роста составил 13,4%, сообщает агентство Синьхуа.

Александра и Даниэль Мизелиньские. «Есть патент? История дерзких изобретений»

За тот же период было зарегистрировано более 27,7 млн товарных знаков, что в среднем составляет рост на уровне 29% в год, сообщил на пресс-конференции глава Национального управления интеллектуальной собственности Китая Шэнь Чанъюй.

По словам Шеня, в 2021 году в стране было выдано 696 000 патентов на изобретения, при этом средний показатель владения дорогостоящими патентами на изобретения достиг 7,5 на 10 000 человек, что почти вдвое больше, чем в конце 2017 года.

Он добавил, что Китай также стал свидетелем значительного повышения эффективности использования прав интеллектуальной собственности (ПИС). Добавленная стоимость патентоемких отраслей достигла 12,13 трлн юаней (около $1,88 трлн), увеличившись на 5,8% в годовом исчислении, что составляет 11,97% ВВП страны.

В соответствии с 15-летним планом развития интеллектуальной собственности Китая (2021–2035 годы) была поставлена четкая цель: добавленная стоимость патентоемких отраслей должна составлять 13% ВВП к 2025 году.

Китай привержен делу содействия упорядоченному развитию международного сотрудничества в области интеллектуальной собственности и конкуренции. По словам Шенz, в 2021 году китайские компании подали 8 596 патентных заявок в странах «Пояса и пути», что на 29,4% больше, чем в прошлом году, в то время как эти страны, в свою очередь, подали заявки на 25 000 патентов на изобретения в Китае.