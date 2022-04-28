Тимур Кондратьев, 28 апреля 2022, 07:47 — REGNUM Заявление канцлера Австрии Карла Нехаммера о том, что Вена приняла условия Российской Федерации по новой схеме оплаты газа рублями, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 28 апреля в социальной сети «ВКонтакте».
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«Началось! Рубль становится мировой резервной валютой!» — считает Вадим Д.
Многие пользователи пришли к выводу, что очередная европейская страна осознала, что нет ничего страшного в том, чтобы покупать у России газ за рубли.
«Ну вот, как оказалось, ничего страшного не случилось. В рублях так в рублях. Зато и попа в тепле, и производство не в пролёте», — поделилась своим мнением Александра Л.
«Нравится, не нравится, а придётся платить в рублях. Видимо, пример с Польшей был более чем показательным. Тут же появились желающие перейти на российскую нацвалюту», — отметил Тимур М.
Некоторые комментаторы отмечают, что Россия не просит чего-то сверхъестественного, а значит, нет никаких препятствий у западных стран в том, чтобы использовать рубли при покупке российского голубого топлива.
«Правильно! Зачем ссориться, когда можно жить в мире? Уважай чужие интересы — и будут уважать твои!» — написал Кролик П.
«Ну потому что никому не хочется сейчас, когда в мире и так кризис, ещё и новые терминалы для перекачки газа из США строить. Проще уж в рублях платить, потому что, по сути, с оплатой в рублях ничего не меняется», — написала Диана К.
Часть людей подозревает, что на австрийское правительство мог повлиять пример их соседей по Евросоюзу, которые полностью лишили себя поставок газа из России.
«Это на них так новость о перекрытии газа болгарам и полякам повлияла? Сразу рвение и ненужное упорство куда-то подевались, поутихли прямо. Даже удивительно, если честно», — удивляется Ксения Ч.
«Получается, что только поляки с болгарами решили топить кизяком? Другие страны оказались куда более разумными», — указывает Олег Б.
Ряд пользователей указывает на то, что газовый вопрос может внести сильный раскол в шаткое единство Европы.
«Вот и следующие пошли за российскими рублями. Посмотрим, что попытается с этими странами сделать Европейский союз», — пишет Виталий Т.
«Вот и клин в ЕС. Кто-то думает о своём народе и бизнесе, а кто-то выслуживается перед США», — подметил Равшан Ш.
Нашлись и те, кто отмечают, что Австрия может стать донором российского газа для других стран Европы.
«Логика проста: кто более зависим, тот и согласится. А кто менее, те откажутся, покупая тот же российский газ у той же Германии и Австрии реверсом», — пишет Aleksey D.
«Теперь понятно, у кого Польша и Болгария будут покупать российский газ реверсом! Австрия обязательно будет продавать им, но чутка дороже. И овцы целы, и волки сыты. Русофобия обязана быть дорогой для русофоба», — считает Радион Д.
Напомним, 27 апреля канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил на пресс-конференции о том, что Вена приняла условия Российской Федерации по новой схеме оплаты газа рублями. При этом глава государства отметил, что для самой Австрии ничего не изменилось, оплата будет производиться в евро. Ранее президент России Владимир Путин объяснил, как для недружественных стран будет осуществляться процесс закупки российского газа: государства открывают специальной счёт в российском банке и переводят на него необходимую сумму в евро, которая впоследствии конвертируется в рубли. После этой процедуры недружественные страны могут рассчитывать на поставки российского топлива.