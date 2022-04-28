28 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 07:47 — REGNUM Заявление канцлера Австрии Карла Нехаммера о том, что Вена приняла условия Российской Федерации по новой схеме оплаты газа рублями, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 28 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Николай Пимоненко. Из лесу (фрагмент). 1900

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«Началось! Рубль становится мировой резервной валютой!» — считает Вадим Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что очередная европейская страна осознала, что нет ничего страшного в том, чтобы покупать у России газ за рубли.

«Ну вот, как оказалось, ничего страшного не случилось. В рублях так в рублях. Зато и попа в тепле, и производство не в пролёте», — поделилась своим мнением Александра Л.

«Нравится, не нравится, а придётся платить в рублях. Видимо, пример с Польшей был более чем показательным. Тут же появились желающие перейти на российскую нацвалюту», — отметил Тимур М.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия не просит чего-то сверхъестественного, а значит, нет никаких препятствий у западных стран в том, чтобы использовать рубли при покупке российского голубого топлива.

«Правильно! Зачем ссориться, когда можно жить в мире? Уважай чужие интересы — и будут уважать твои!» — написал Кролик П.

«Ну потому что никому не хочется сейчас, когда в мире и так кризис, ещё и новые терминалы для перекачки газа из США строить. Проще уж в рублях платить, потому что, по сути, с оплатой в рублях ничего не меняется», — написала Диана К.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер (сс) European People's Party

Часть людей подозревает, что на австрийское правительство мог повлиять пример их соседей по Евросоюзу, которые полностью лишили себя поставок газа из России.

«Это на них так новость о перекрытии газа болгарам и полякам повлияла? Сразу рвение и ненужное упорство куда-то подевались, поутихли прямо. Даже удивительно, если честно», — удивляется Ксения Ч.

«Получается, что только поляки с болгарами решили топить кизяком? Другие страны оказались куда более разумными», — указывает Олег Б.

Ряд пользователей указывает на то, что газовый вопрос может внести сильный раскол в шаткое единство Европы.

«Вот и следующие пошли за российскими рублями. Посмотрим, что попытается с этими странами сделать Европейский союз», — пишет Виталий Т.

«Вот и клин в ЕС. Кто-то думает о своём народе и бизнесе, а кто-то выслуживается перед США», — подметил Равшан Ш.

Нашлись и те, кто отмечают, что Австрия может стать донором российского газа для других стран Европы.

«Логика проста: кто более зависим, тот и согласится. А кто менее, те откажутся, покупая тот же российский газ у той же Германии и Австрии реверсом», — пишет Aleksey D.

«Теперь понятно, у кого Польша и Болгария будут покупать российский газ реверсом! Австрия обязательно будет продавать им, но чутка дороже. И овцы целы, и волки сыты. Русофобия обязана быть дорогой для русофоба», — считает Радион Д.

Газ за рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, 27 апреля канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил на пресс-конференции о том, что Вена приняла условия Российской Федерации по новой схеме оплаты газа рублями. При этом глава государства отметил, что для самой Австрии ничего не изменилось, оплата будет производиться в евро. Ранее президент России Владимир Путин объяснил, как для недружественных стран будет осуществляться процесс закупки российского газа: государства открывают специальной счёт в российском банке и переводят на него необходимую сумму в евро, которая впоследствии конвертируется в рубли. После этой процедуры недружественные страны могут рассчитывать на поставки российского топлива.