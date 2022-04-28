Яунде, , 03:56 — REGNUM Армия Камеруна задержала не менее 40 подозреваемых в сепаратизме в Северо-западном регионе страны, сообщает Синьхуа со ссылкой на источник в камерунских вооруженных силах.

Африка. 1878

Сообщается, что силовики проводили спецоперацию в регионе Оку по наводке местных жителей. Других подробностей произошедшего источник не сообщил. Однако он рассказал, что власти Камеруна смогли достичь значительных успехов по борьбе с сепаратизмом в Северо-западном регионе.

Напомним, с 2017 года в Северо-западном и Юго-западном регионах Камеруна активизировалась деятельность сепаратистских группировок. Они хотят создать на месте этих регионов независимое государство под названием Амбазония.