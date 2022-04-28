Лондон, 28 апреля, 2022, 03:51 — ИА Регнум. Письмо с утверждением, что в парламенте Великобритании нет русофобов, направил российскому послу в Лондоне Андрею Келину депутат британского парламента Крис Брайант. Текст письма 27 апреля парламентарий опубликовал в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Письмо стало ответом на введение Россией санкционных мер в отношении 287 членов Палаты общин, в частности, за разжигание русофобской истерии в Великобритании. Брайант утверждает, что ни один из членов британской Палаты общин, против которых были введены санкции, не является русофобом.

Как уточнил Брайант, каждый британский парламентарий испытывает «невероятное уважение» к гражданам России. Депутат британского парламента отметил «феноменальный вклад» России в мировое искусство, литературу и науку.

По словам Брайанта, речь идёт не только о Чайковском, Пушкине, Достоевском и Чехове, но и о тысячах простых и «невероятных» граждан России, которые оставили неизгладимый след в мировой истории.

«Бок о бок с Соединенным Королевством и нашими союзниками Россия ценой огромных потерь сыграла важнейшую и решающую роль в победе над нацистской Германией», —написал Брайант, подчеркнув, что в Британии никогда этого не забудут.

Депутат британского парламента пояснил, что претензии правительства Великобритании направлены не к народу России, а к действиям российского правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении МИД Великобритании, что санкции, введённые Россией в отношении британских чиновников, не помешают Лондону продолжать оказывать поддержку Украине.