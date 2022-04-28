28 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 07:46 — REGNUM Информация, согласно которой запасы оружия США могут иссякнуть через несколько месяцев в случае, если Белый дом продолжит поставки на Украину, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 28 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Пусковая установка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"Живут чёрт знает где, за океаном, на другом полушарии, а весь мир без конца баламутят. Объявили Майями самым престижным местом проживания, и все толстосумы со всего мира потащили туда бабло. Объявили Украину ущемлённой и оскорбленной, и все, как дураки, в это поверили! Начали туда закачивать деньги! В других странах одни дураки, что ли, живут? Своей головы не имеют, беда с мозгами?» — интересуется Марина П.

Многие пользователи пришли к выводу, что американские специалисты начали понимать, что Россия оказалась не по зубам военной машине США.

«Это вам не югославский конфликт, а с русской державой война. Россия вам ответит так, что вы это надолго запомните, натовские заморыши», — обращается Valerian D.

Некоторые комментаторы отмечают, что, вероятно, речь идёт об устаревшем вооружении, которое американцы не знали, куда деть, но тут удачно подвернулась Украина.

«Просрочка закончилась? Залежавшееся вооружение бесконечным не бывает», — отметила Наталия С.

Трофеи ВС РФ из захваченного украинского склада © Министерство обороны России

Часть людей полагает, что американцы поставили на Украину так много вооружения, что даже малоэффективная украинская армия заставляет российское командование осторожно развивать наступательные действия в ходе специальной военной операции.

«Если украинскую армию не кормить и ей не платить, то и оружие ей не понадобится. Самая разобщённая армия — сборище работяг, уголовников и иноземных наёмников. Бомбить все поставки и вертеть их всех на «Сармате», — призывает Ева А.

«Да США специально вооружают Украину, чтобы задержать наступление российских войск. Чем больше поставок, тем медленнее едут русские танки. Едут, но не так быстро. А пока они не доехали, можно продолжать мутить свои мутные дела на Украине», — отметил Евгений В.

Ряд пользователей указывает на то, что поставки вооружения на Украину означают, что вскоре всё это вооружение неминуемо всплывёт на чёрном рынке и будет применено против мирного населения Европы.

«Интересно, хоть кто-нибудь в США задумался над тем, куда все эти «Стингеры» впоследствии продаст Украина после войны? Чьи самолёты, в том числе гражданские, будут сбивать террористы, используя американо-украинские «Стингеры»?» — интересуется Ян Г.

Трофеи ВС РФ из захваченного украинского склада © Министерство обороны России

Нашлись и те, кто отмечают, что невероятная военная мощь США — это лишь пропагандистский миф, а на деле у этой страны не так уж и много вооружения, которым она могла бы поделиться со своими марионетками.

«Странное заявление. Крайне странное. США тратит на вооружение в десять раз больше денег, чем та же Россия. Чтобы у них кончилось вооружение, нужно лет десять воевать без остановки, не производя при этом нового оружия», — указывает Андрей Ш.

«Как хорошо, что у нас в России никогда не иссякнут запасы оружия. Благодаря Советскому Союзу мы обеспечены надёжной защитой на столетия вперёд», — указывает Иван С.

Напомним, 27 апреля агентство Bloomberg опубликовало материал со ссылкой на военных экспертов, выступивших на слушаниях в комитете американской палаты представителей по вооружённым силам, согласно которому запасы оружия США могут иссякнуть через несколько месяцев в случае, если Белый дом продолжит поставки на Украину.