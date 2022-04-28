Кемерово, 28 апреля, 2022, 03:53 — ИА Регнум. Иск о несостоятельности, поданный к ООО «Абашевский машиностроительный завод», арбитраж Кузбасса вернул заявителю. Среди причин прекращения производства названо отсутствие средств у должника для финансирования процедуры банкротства и вступивший в силу федеральный мораторий на возбуждение банкротных дел, передаёт ИА REGNUM.

Pixabay.com Суд

Налоговая служба обратилась с претензиями к заводу в связи с долгами по обязательным платежам — 552 096 рублей основного долга, 106 976,14 рубля пени, 67 845,19 рубля штрафа.

«Согласно представленным ответам у должника отсутствуют средства и имущество, за счет которого возможно возмещение судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, требования налогового органа не будут погашены», — уточнил суд.

Судья также отметил, что заявления кредиторов в том числе, которые поданы до даты введения моратория, но «вопрос о принятии которых не был решен арбитражным судом к дате введения моратория, подлежат возвращению арбитражным судом».

Напомним, дело слушалось с января 2022 года. Само предприятие работает с 2015 года в Новокузнецке, обеспечивая работой около десятка человек. Владелец и директор — Руслан Сапожков.

Напомним, ранее в связи с мораторием был возвращён схожий иск, поданный к «Калужскому молочному комбинату».