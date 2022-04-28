Владивосток, , 03:56 — REGNUM Утром 28 апреля практически все региональные телеграм-каналы опубликовали два фото губернатора Приморского края Олега Кожемяко с автоматом в руках, а также с военнослужащими. Судя по берету на голове одного из них, это морпехи ТОФ.

Сбор гуманитарной помощи ДНР и ЛНР Василий Иванов © ИА REGNUM

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Предполагается, что глава Приморья был в отъезде в пасхальные праздники. Ранее приморцы обсуждали, что не видели Кожемяко на богослужениях.

«По некоторым данным губернатор находился на территории Украины, возможно, в Мариуполе. Миссия у него проста — передача гуманитарной помощи и поддержка солдат. И всё вроде бы понятно, но… Я могу понять и объяснить, когда туда ездит Андрей Турчак или главы приграничных регионов, но губернатор края, который находится на другой стороне страны.

Конечно, смущает то, что Олег Кожемяко вместо решения проблем в своем регионе, разъезжает с автоматами. Тем временем в Приморском крае сыпется система здравоохранения, другие районы тонут, а еще часть горит. По факту, насущные проблемы оставлены на откуп региональных министров, которые уже доказали, что абсолютно несостоятельны», — написал «Серый кардинал».

Приморцы в комментариях по-разному отнеслись к опубликованным фотографиям — кто-то назвал это пиаром, а кто и поблагодарил за поддержку российских военных.

В своём телеграм-канале губернатор о поездке ничего не пишет. Фото «завирусилось» каким-то другим способом.

Как сообщало ИА REGNUM, ФСБ России в ходе специальной военной операции России на Украине предотвратила террористический акт.