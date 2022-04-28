Гонконг, Китай, 28 апреля, 2022, 03:47 — ИА Регнум. Правительство Специального административного района (САР) Гонконг объявило, что прием заявок на участие в Программе поддержки занятости 2022 года (ESS) начнется 29 апреля, сообщает агентство Синьхуа.

Гонконг

Министр труда и социального обеспечения правительства САР Лоу Чи-квонг объявил во время пресс-конференции, что заявка на ESS 2022 года будет открыта с 29 апреля по 12 мая с целью предоставления финансовой помощи первой партии успешных заявителей в начале мая. Лоу сказал, что с запуском ESS 2022 года и эффектом потребительских ваучеров есть надежда, что предприятия смогут восстановить доверие и нанять больше сотрудников, чтобы расширить возможности трудоустройства в Гонконге.

«До тех пор, пока пандемия COVID-19 держится под контролем, с учетом различных принимаемых в настоящее время мер, есть надежда, что ситуация с занятостью улучшится», — сказал Лоу.

Усовершенствованная ESS принесет пользу примерно 1,6 млн сотрудников и 140 000 самозанятых людей, а предполагаемые расходы на эту схему составляют около 39 млрд гонконгских долларов (около $5 млн), при этом общие финансовые обязательства составляют около 43 млрд гонконгских долларов после учета непредвиденной суммы, добавил он.