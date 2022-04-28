Москва, , 03:33 — REGNUM Арбитраж Москвы отказал правительству Ставропольского края в удовлетворении заявленных требований к Минпромторгу России. Региональные власти попытались оспорить решение ведомства о расторжении соглашения о реализации проекта по созданию регионального индустриального парка на территории Будённовска и возвращении 384,2 млн рублей субсидии. Решение может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Суд указал на то, что заявителем «пропущен трехмесячный срок обжалования» решения министерства от 8 ноября 2021 года за номером БА-96 625/02.

В основе спора лежало соглашение о создании индустриального парка в городе Будённовске, подписанное в июле 2016 года.

Министерство в апреле 2021 года, в соответствии с представлением Счетной палаты РФ по итогам аудита эффективности реализации мер господдержки создания и развития индустриальных (промышленных) парков и технопарков, запросило у правительства региона документы, касающиеся реализации вышеуказанного соглашения. В июле 2021 года документы были направлены в ведомство.

По результатам их рассмотрения министерством «установлены факты нарушения правительством Ставропольского края ряда положений соглашения», а также правил отбора субъектов, которые имеют право на господдержку. На этом основании Минпромторг РФ принял решение о расторжении соглашения и взыскании субсидии, что и стало основанием для судебного спора.

Напомним, дело слушалось с февраля 2022 года.