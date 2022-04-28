Нинбо, Китай, , 03:28 — REGNUM Гражданин США Шадид Абдулматин был приговорен 21 апреля Народным судом промежуточной инстанции города Нинбо в провинции Чжэцзян на востоке Китая к смертной казни за умышленное убийство, сообщает агентство Синьхуа.

Казнь

Жертва, женщина по фамилии Чен, умерла в прошлом году в возрасте 21 года. Суд установил, что после того, как Шадид познакомился с Чен в 2019 году, он солгал женщине, что разведен, а затем вступил с ней в романтические отношения. В мае 2021 года Чен сказала Шадиду, что хочет прекратить отношения, но ее просьба была встречена противодействием и словесным запугиванием со стороны последнего, говорится в официальном заявлении суда.

Шадид пригласил Чен на встречу возле автобусной остановки в Нинбо около 20:00 по пекинскому времени 14 июня 2021 года и взял с собой складной нож. В 21:48 Шадид ударил Чен ножом в шею и лицо. В заявлении говорится, что пострадавшая получила сильное кровоизлияние и скончалась на месте происшествия.

Суд постановил, что Шадид умышленно и незаконно лишил жизни другого человека, и такое поведение представляет собой преступление умышленного убийства. Планируя убийство из мести, Шадид несколько раз ударил Чен ножом и порезал ей лицо и шею. Его мотив был подлым. Он совершил преступление с решительным намерением жестокими средствами, говорится в заявлении.

Суд постановил, что обстоятельства преступления Шадида были особенно тяжкими и привели к серьезным последствиям, и он должен быть наказан в соответствии с законом. Во время судебного разбирательства суд полностью гарантировал судебные права ответчика, включая право на защиту и доступ к услугам устного перевода и консульским посещениям.

Суд также проинформировал посольство и консульства США в Китае, согласно закону, перед судебным заседанием и вынесением приговора. В судебном процессе приняли участие более 20 человек, включая законодателей, политических советников и представителей общественности.