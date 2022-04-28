Вашингтон, , 03:27 — REGNUM Стыковку с Международной космической станцией (МКС) выполнил космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX, на борту которого находятся четыре астронавта. Об этом сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

SpaceX Crew Dragon NASA Kennedy

Это произошло в 19:37 по времени американского восточного побережья (02:37 мск). Стыковка прошла в автоматическом режиме. Миссия, которую выполняет экипаж Crew Dragon, получила название Freedom («Свобода»).

В состав команды корабля вошли астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также представитель Европейского космического агентства (ЕКА) Саманта Кристофоретти. Это уже четвертый по счету полет к Международной космической станции в рамках сотрудничества NASA и SpaceX.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля на Землю с МКС вернулся корабль Crew Dragon, на борту которого находились четыре космических туриста. Полет проводился в рамках первой полностью коммерческой миссии Ax-1.

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