Пекин, , 03:21 — REGNUM Китайские ученые предложили новый совет тем, кто стремится похудеть: не нужно экономить на ужине, просто необходимо сократить ежедневное потребление калорий, сообщает агентство Синьхуа.

Ученый Цитата из кф Назад в будущее. реж Роберт Земекис. 1985. США

Исследование, опубликованное 21 апреля в журнале New England Journal of Medicine, показало, что среди пациентов с ожирением режим ограниченного по времени приема пищи был не более полезен для снижения массы тела, чем ежедневное ограничение калорий.

В настоящее время ограниченное по времени питание, такое как прерывистое голодание, является одним из популярных подходов к снижению веса, но его долгосрочная эффективность все еще не ясна.

Исследователи из Южного медицинского университета в Гуанчжоу случайным образом распределили 139 пациентов с ожирением на питание с ограничением по времени — прием пищи только с 8:00 до 16:00 — с ограничением калорий или только ежедневным ограничением калорий.

Согласно исследованию, в течение 12 месяцев участникам было предписано придерживаться диеты с ограниченным потреблением калорий, которая состояла из от 1500 до 1800 ккал в день для мужчин и от 1200 до 1500 ккал в день для женщин.

Среди 118 участников, которые завершили 12-месячный контрольный визит, средняя потеря веса по сравнению с исходным уровнем через 12 месяцев составила минус 8,0 кг в группе с ограничением времени и минус 6,3 кг в группе с ежедневным ограничением калорий.

Исследователи сказали, что менее двух килограммов считались незначительно различающимися в двух группах, и между группами не было существенных различий в количестве нежелательных явлений.

Согласно исследованию, результаты анализа окружности талии, ИМТ, жировых отложений, мышечной массы тела, артериального давления и метаболических факторов риска также соответствовали полученным результатам.

Полученные результаты ясно показали, что эффект снижения веса от ограниченного по времени приема пищи в основном объясняется снижением калорийности, а не графиком приема пищи.