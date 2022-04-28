Петропавловск-Камчатский, 28 апреля 2022, 03:17 — REGNUM В селе Манилы, расположенном на побережье Пенжинской губы на севере Камчатки, в 2023 году построят новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба краевого правительства.
О строительстве столь необходимого жителям северного села медучреждения, осуществляемого в рамках национального проекта «Здравоохранение», рассказал министр строительства и жилищной политики региона Андрей Дегодьев.
Отмечается, что расположение села Манилы на побережье позволяет доставить модульные блоки морским путём, что существенно ускорит проведение строительных работ.
В настоящее время жители села получают медицинскую помощь в районной больнице, расположенной в 50 километрах.
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» в селе Воямполка открылось новое здание фельдшерско-акушерского пункта.
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