Петропавловск-Камчатский, 28 апреля, 2022, 03:17 — ИА Регнум. В селе Манилы, расположенном на побережье Пенжинской губы на севере Камчатки, в 2023 году построят новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба краевого правительства.

Tambov.gov.ru ФАП

О строительстве столь необходимого жителям северного села медучреждения, осуществляемого в рамках национального проекта «Здравоохранение», рассказал министр строительства и жилищной политики региона Андрей Дегодьев.

Андрей Дегодьев «Сейчас место для строительства ФАПа определено, ведётся планирование земельного участка. В ближайшее время будет готов проект, после чего будет объявлен аукцион на строительство, которое по плану должно быть завершено в конце 2023 года».

Отмечается, что расположение села Манилы на побережье позволяет доставить модульные блоки морским путём, что существенно ускорит проведение строительных работ.

Андрей Дегодьев «Модульные блоки заводского изготовления, и их нужно будет просто привезти, установить и по месту подключить коммуникации — воду, канализацию и электричество».

В настоящее время жители села получают медицинскую помощь в районной больнице, расположенной в 50 километрах.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» в селе Воямполка открылось новое здание фельдшерско-акушерского пункта.