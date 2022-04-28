Шанхай, Китай, , 03:15 — REGNUM Крупные города региона дельты реки Янцзы в Китае, являющегося частным экономическим центром, приняли ряд мер, направленных на смягчение нехватки денежных средств, с которой сталкиваются малые и микропредприятия, вызванной недавним всплеском COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Река Янцзы Russian.news.cn

Налогово-бюджетная политика, такая как снижение налогов и сборов, продление срока подачи налоговых деклараций и льготы по арендной плате, была введена для десятков тысяч частных предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Четкая с точки зрения мер политика коснется финансов, логистики и информации и нацелена на поддержку восстановления розничной торговли и привлечения ответственных государственных ведомств для удобства предприятий, сказал председатель совета директоров Yuexing Group в Шанхае Дин Цзоухун.

Предварительные оценки показывают, что налоговые меры, принятые Шанхаем, могут снизить нагрузку на смежные отрасли и предприятия примерно на 140 млрд юаней (около $22 млрд) в 2022 году.

По крайней мере, три крупных города в дельте реки Янцзы — Шанхай, Ханчжоу и Сучжоу — приняли политику, направленную на облегчение финансовых гарантий, предоставление субсидий по процентным ставкам и руководство финансовыми учреждениями по предоставлению большего количества кредитов малым и микропредприятиям в попытке облегчить финансовые трудности.

Благодаря целенаправленным мерам в сфере услуг, которая серьезно пострадала от эпидемии, в таких секторах, как общественное питание, розничная торговля, туризм, транспорт и выставки, улучшились условия финансирования.