Владивосток, 28 апреля, 2022, 03:13 — ИА Регнум. В Приморье коммунальные предприятия готовятся к окончанию отопительного сезона — пять муниципалитетов объявили о скором отключении тепла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Батарея

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Из-за разницы в температурах воздуха завершение отопительного сезона растянуто по времени и может занимать больше месяца.

Так, одним из первых, 29 апреля, отопительный сезон планирует завершить Дальнереченский район. 3 мая отопление отключат во Владивостоке, 4 мая – в Арсеньеве. Красноармейский и Кавалеровский районы объявили о завершении сезона 13 и 15 мая соответственно.

«Традиционно последними завершают отопительный сезон северные районы региона. В Тернейском муниципальном округе теплоснабжение потребителей обычно осуществляется до середины июня. Мониторинг температуры воздуха продолжается, на основе этого руководители муниципалитетов будут принимать решения об окончании отопительного сезона», – пояснила зампредседателя правительства Приморья Елена Пархоменко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани с 28 апреля завершится отопительный сезон.